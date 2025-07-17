Министры Яаков Марги и Михаэль Малкиэли подали в отставку из правительства

Министр по делам религий Михаэль Малкиэли и министр социального обеспечения Яаков Марги (оба представляют партию ШАС) подали заявления о своем уходе в отставку из правительства на основании решения Совета мудрецов Торы.

Напомним, накануне партия ШАС объявила о своем уходе из правительства, подчеркнув, что при этом депутаты останутся в коалиции и не поддержат предложение о вотуме недоверия правительству.

Это решение было Советом мудрецов Торы принято на фоне кризиса вокруг закона о призыве. Ранее правительство и коалицию покинула "Яадут а-Тора".

Ранее министр по делам религий от партии ШАС Михаэль Малкиэли заявлял, что партия не стремится к развалу коалиции. "Мы не присоединяемся к левому лагерю. Есть три месяца для продолжения переговоров. ШАС бережет Нетаниягу больше, чем "Ликуд" бережет Нетаниягу. Однако мы не можем оставаться в правительстве, в то время как учащиеся йешив, которых мы называем "Железным куполом" еврейского народа ходят в наручниках как последние уголовники", – сказал министр по делам религий в интервью "Кан Бет".