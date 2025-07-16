В Беэр-Шеве произошла авария с участием трех автомобилей и пешехода

На улице Дерех а-Мешахрерим в Беэр-Шеве произошла авария с участием трех легковых автомобилей и пешехода. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что женщина-пешеход (примерно 60 лет) получила тяжелые травмы, ее состояние критическое.

Еще три человека получили травмы от средней тяжести до легких.

Все пострадавшие доставлены в больницу "Сорока".

Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.