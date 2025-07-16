В Беэр-Шеве произошла авария с участием трех автомобилей и пешехода
время публикации: 16 июля 2025 г., 19:32 | последнее обновление: 16 июля 2025 г., 19:32
На улице Дерех а-Мешахрерим в Беэр-Шеве произошла авария с участием трех легковых автомобилей и пешехода. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что женщина-пешеход (примерно 60 лет) получила тяжелые травмы, ее состояние критическое.
Еще три человека получили травмы от средней тяжести до легких.
Все пострадавшие доставлены в больницу "Сорока".
Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.
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// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 16 июля 2025
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 16 июля 2025