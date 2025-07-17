Израильские друзы начали возвращаться из Сирии домой
время публикации: 17 июля 2025 г., 08:52 | последнее обновление: 17 июля 2025 г., 08:57
Некоторое количество израильских друзов, которые днем ранее пересекли израильско-сирийскую границу и отправились в Сирию для помощи сирийским друзам, ставшим жертвами преследований со стороны бедуинских кланов и сирийской армии, в четверг утром вернулись в Израиль.
Сайт 14 канала ИТВ опубликовал видеосъемку возвращения нескольких человек – двух мужчин и двух женщин, – для которых израильские военнослужащие открыли пограничные ворота.
Ранее сообщалось, что по оценкам израильской армии, границу в направлении Сирии пересекли около тысячи человек.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 17 июля 2025