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Израиль

ЦАХАЛ: ликвидированы трое боевиков ХАМАСа, участвовавших в резне 7 октября

Газа
Война с ХАМАСом
Пресс-служба ЦАХАЛа
ЦАХАЛ
время публикации: 17 июля 2025 г., 19:44 | последнее обновление: 17 июля 2025 г., 19:53
ЦАХАЛ: ликвидированы трое боевиков ХАМАСа, участвовавших в резне 7 октября
Пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ и ШАБАК продолжают ликвидировать боевиков ХАМАСа, участвовавших в вторжении на израильскую территорию 7 октября 2023 года.

10 июля был ликвидирован заместитель командира батальона "Джабалия" террористической организации ХАМАС Иад Насар. По данным спецслужб Израиля, Иад Насар 7 октября 2023 года участвовал в резне на израильской территории, был ранен, после выздоровления вновь занял пост заместителя командира батальона. В течение всей войны участвовал в боях с израильскими военными, в последние недели организовывал террористические атаки на силы 162-й дивизии, действующей на севере Газы.

Вместе с ним были убиты еще два участника резни 7 октября: Хасан Махмуд Мухаммад Мари – командир роты в батальоне "Джабалия-Центр" и Мухаммад Захи Шамада Хамад – заместитель командира роты батальона "Байт-Ханун".

"ЦАХАЛ и ШАБАК продолжат решительные действия против террористов, принимавших участие в кровавой резне 7 октября", – говорится в сообщении армейской пресс-службы.

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