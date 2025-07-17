Приостановлено движение поездов между Ашдодом и Ашкелоном

Компания "Ракевет Исраэль" сообщила о приостановке движения поездов на участке между Ашдодом и Ашкелоном в связи с возгоранием сухой травы и кустарника рядом с железнодорожными путями.

Кроме этого есть изменения в расписании поездов в центре страны и на линии в Бейт-Шемеш, из-за технической неисправности состава в Герцлии.