Приостановлено движение поездов между Ашдодом и Ашкелоном
время публикации: 17 июля 2025 г., 18:56 | последнее обновление: 17 июля 2025 г., 18:56
Компания "Ракевет Исраэль" сообщила о приостановке движения поездов на участке между Ашдодом и Ашкелоном в связи с возгоранием сухой травы и кустарника рядом с железнодорожными путями.
Кроме этого есть изменения в расписании поездов в центре страны и на линии в Бейт-Шемеш, из-за технической неисправности состава в Герцлии.
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// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 13 июля 2025
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 13 июля 2025