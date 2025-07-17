Стрелявший по жилому дому в деревне Машхад ранен при полицейской погоне. Видео

Около 04:00 в полицию поступило сообщение о стрельбе по дому в деревне Машхад возле Кафр-Каны: преступник прибыл на место на мотоцикле повышенной проходимости, и после обстрела скрылся с места происшествия.

Находившиеся в районе полицейские провели широкомасштабные розыски, обнаружили мотоцикл, следовавший в направлении Нацерета, и начали преследование. Мотоциклист не отреагировал на требование остановиться, и когда ему заблокировали путь, он слез с мотоцикла и пытался сбежать пешком.

Сотрудники полиции открыли по нему огонь, в результате чего он был ранен и задержан.