x
17 июля 2025
|
последняя новость: 10:46
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
17 июля 2025
|
17 июля 2025
|
последняя новость: 10:46
17 июля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Стрелявший по жилому дому в деревне Машхад ранен при полицейской погоне. Видео

Криминал в арабском секторе
Полиция
время публикации: 17 июля 2025 г., 09:33 | последнее обновление: 17 июля 2025 г., 09:41
Стрелявший по жилому дому в деревне Машхад ранен при полицейской погоне
Пресс-служба полиции Израиля

Около 04:00 в полицию поступило сообщение о стрельбе по дому в деревне Машхад возле Кафр-Каны: преступник прибыл на место на мотоцикле повышенной проходимости, и после обстрела скрылся с места происшествия.

Находившиеся в районе полицейские провели широкомасштабные розыски, обнаружили мотоцикл, следовавший в направлении Нацерета, и начали преследование. Мотоциклист не отреагировал на требование остановиться, и когда ему заблокировали путь, он слез с мотоцикла и пытался сбежать пешком.

Сотрудники полиции открыли по нему огонь, в результате чего он был ранен и задержан.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 05 июня 2025

Стрельба в Шфараме, тяжело ранен мужчина
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 25 мая 2025

В кибуце Ашдот-Яаков убита 54-летняя Равит Галь Нехмад
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 19 февраля 2025

Задержан подозреваемый в стрельбе в Бней-Браке