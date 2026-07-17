ДТП на 471-й трассе, один из пострадавших в тяжелом состоянии

В ночь на 17 июля на шоссе 471 недалеко от развязки Шаария столкнулись четыре автомобиля. В результате аварии пострадали два человека.

Юноша примерно 18 лет получил тяжелые травмы, в нестабильном состоянии он доставлен в больницу "Шиба" в Тель а-Шомере.

Мужчина 46 лет в состоянии средней тяжести доставлен в больницу "Бейлинсон" в Петах-Тикве.

Полиция выясняет обстоятельства ДТП.