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Израиль

ДТП на 471-й трассе, один из пострадавших в тяжелом состоянии

Мада
ДТП
время публикации: 17 июля 2026 г., 05:38 | последнее обновление: 17 июля 2026 г., 05:38
ДТП на 471-й трассе, один из пострадавших в тяжелом состоянии
Пресс-служба МАДА

В ночь на 17 июля на шоссе 471 недалеко от развязки Шаария столкнулись четыре автомобиля. В результате аварии пострадали два человека.

Юноша примерно 18 лет получил тяжелые травмы, в нестабильном состоянии он доставлен в больницу "Шиба" в Тель а-Шомере.

Мужчина 46 лет в состоянии средней тяжести доставлен в больницу "Бейлинсон" в Петах-Тикве.

Полиция выясняет обстоятельства ДТП.

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