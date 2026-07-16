Кнессет утвердил отмену сокращения продолжительности срочной службы

Кнессет утвердил во втором и третьем чтениях поправку к закону о службах безопасности, в соответствии с которой продолжительность срочной службы не будет сокращена до 30 месяцев, как планировалось ранее, и останется длительностью 32 месяца.

За законопроект проголосовали 43 депутата, 12 выступили против или воздержались.