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Израиль

Кнессет утвердил отмену сокращения продолжительности срочной службы

Кнессет
ЦАХАЛ
время публикации: 16 июля 2026 г., 23:48 | последнее обновление: 16 июля 2026 г., 23:55
Кнессет утвердил отмену сокращения продолжительности срочной службы
Tsafrir Abayov/Flash90

Кнессет утвердил во втором и третьем чтениях поправку к закону о службах безопасности, в соответствии с которой продолжительность срочной службы не будет сокращена до 30 месяцев, как планировалось ранее, и останется длительностью 32 месяца.

За законопроект проголосовали 43 депутата, 12 выступили против или воздержались.

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