Иран выпустил по критической инфраструктуре Кувейта 32 ударных беспилотника за сутки

Министерство обороны Кувейта сообщило, что в четверг Иран выпустил 32 беспилотника по объектам критической инфраструктуры страны на фоне продолжающейся эскалации между Тегераном и Вашингтоном.

Официальный представитель минобороны Сауд аль-Атуан заявил, что все беспилотники были перехвачены силами ПВО.

По его словам, в результате падения обломков сбитых дронов был причинен материальный ущерб, однако погибших и пострадавших нет.

В армии Кувейта заявили, что вооруженные силы продолжают находиться в состоянии повышенной готовности "для укрепления национальной безопасности и защиты граждан и жителей страны".

Ранее в четверг иранские власти заявили, что КСИР нанесли удары по американским радиолокационным станциям и объектам противовоздушной обороны в Кувейте и Бахрейне в рамках ответных действий после ударов США по территории Ирана.