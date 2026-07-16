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Ближний Восток

Иран выпустил по критической инфраструктуре Кувейта 32 ударных беспилотника за сутки

Иран
Война с Ираном
время публикации: 16 июля 2026 г., 23:36 | последнее обновление: 16 июля 2026 г., 23:48
Иран выпустил по критической инфраструктуре Кувейта 32 ударных беспилотника за сутки
Iranian Army via AP

Министерство обороны Кувейта сообщило, что в четверг Иран выпустил 32 беспилотника по объектам критической инфраструктуры страны на фоне продолжающейся эскалации между Тегераном и Вашингтоном.

Официальный представитель минобороны Сауд аль-Атуан заявил, что все беспилотники были перехвачены силами ПВО.

По его словам, в результате падения обломков сбитых дронов был причинен материальный ущерб, однако погибших и пострадавших нет.

В армии Кувейта заявили, что вооруженные силы продолжают находиться в состоянии повышенной готовности "для укрепления национальной безопасности и защиты граждан и жителей страны".

Ранее в четверг иранские власти заявили, что КСИР нанесли удары по американским радиолокационным станциям и объектам противовоздушной обороны в Кувейте и Бахрейне в рамках ответных действий после ударов США по территории Ирана.

Ближний Восток
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