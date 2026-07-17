Вооруженное противостояние США и Ирана: 8-я ночь боевых действий

Рано утром 17 июля Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило о завершении очередной крупной волны ударов по Ирану. Это была шестая подряд ночь американских атак, и восьмая – за последние две недели.

В операции участвовали истребители, беспилотники и военные корабли. Высокоточными боеприпасами были поражены десятки целей, включая объекты берегового наблюдения и противовоздушной обороны, военную логистическую инфраструктуру и морские силы. В CENTCOM заявили, что удары наносятся по распоряжению президента Дональда Трампа с целью ослабить военный потенциал Ирана и привлечь Тегеран к ответственности за атаки на торговое судоходство. В регионе находятся более 50 тысяч американских военнослужащих.

Иранские СМИ сообщили, что американские силы нанесли удар по аэропорту города Ираншехр в юго-восточной провинции Систан и Белуджистан. Электроснабжение аэропорта было нарушено, один человек получил ранения. Удары также пришлись по мостам и железнодорожной станции в прибрежном городе Бендер-Хемир провинции Хормозган.

По данным иранского государственного телевидения, в результате ударов по дорогам и мостам в районе Бендер-Хемира погибли семь человек, еще девять получили ранения.

О новых атаках сообщили также власти провинций Бушер и Лурестан. В Бушере, по данным губернатора, ранен один человек. Заместитель губернатора Лурестана Саид Пурали заявил об ударе по одному из районов города Висиян. Несколько объектов были атакованы в портовом городе Бендер-Ленге. В Бендер-Аббасе и соседних населенных пунктах повреждены линии электропередач.

Иранские государственные СМИ также сообщали об ударах в районе Тегерана и в провинции Семнан, где находятся объекты ракетной и космической программ.

Иранский "Корпус стражей исламской революции" (КСИР) атаковал страны Персидского залива, где размещены американские военные объекты. В заявлениях КСИР говорилось, что беспилотники Arash атаковали авиабазу Сахир в Бахрейне, где находятся американские вертолеты и патрульные самолеты P-8. Независимого подтверждения поражения базы и сведений об ущербе нет. В Бахрейне звучали сирены воздушной тревоги, власти призвали жителей укрыться. Рано утром 17 июля в Бахрейне снова прозвучали сирены воздушной тревоги.

Генеральный штаб армии Кувейта сообщал, что силы ПВО отражали атаку ракет и беспилотников. Информации о попаданиях или пострадавших пока не поступало.

Министерство обороны Катара заявило об отражении ракетной атаки. В Дохе и пригородах была слышна серия сильных взрывов, а жители получили на мобильные телефоны предупреждения о воздушной тревоге.

Израиль по-прежнему не участвует в этом раунде вооруженного противостояния США и Ирана.