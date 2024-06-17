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Израиль

"Узкий" кабинет отложил голосование по дополнительным мерам против палестинской администрации

время публикации: 17 июня 2024 г., 00:52 | последнее обновление: 17 июня 2024 г., 00:58
"Узкий" кабинет отложил голосование по дополнительным мерам против палестинской администрации
Chaim Goldberg/Flash90

В ночь на понедельник завершилось заседание "узкого" кабинета министров по вопросам политики и безопасности, в ходе которого обсуждались меры по укреплению поселений в Иудее и Самарии, а также ответная реакция Израиля в отношении стран, которые в одностороннем порядке признали палестинское государство – несмотря на события "черной субботы" 7 октября, и в некоторой степени даже благодаря им.

Кроме того, министры обсудили шаги, которые Израиль должен предпринять в отношении палестинской администрации после ее антиизраильских действий в международных организациях – включая содействие вынесению вердикта Международного уголовного суда в Гааге с требованием запросить ордера на арест главы правительства и министра обороны Израиля. Голосование по дополнительным мерам против ПНА было отложено.

По сообщению канцелярии главы правительства, министр обороны Йоав Галант и юридическая советница правительства Гали Баарав-Миара попросили дополнительное время, чтобы изучить вопрос и внести свои комментарии по некоторым пунктам предложений. Глава правительства поручил вынести предложения на голосование на ближайшем заседании правительства.

Министр финансов Бецалель Смотрич потребовал в качестве реакции на деятельность палестинской администрации предпринять дополнительные шаги для укрепления поселенчества в Иудее и Самарии.

Следует отметить также, что Израиль должен ответить на просьбу США разблокировать налоговые поступления для палестинской администрации, которые Израиль замораживает в течение последних двух месяцев. Бецалель Смотрич несколько дней назад распорядился перевести 130 миллионов из этих средств жертвам террора, добивающимся выплаты компенсаций от палестинской автономии по уже выигранным судам.

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Смотрич приказал перевести 130 миллионов из палестинских налоговых средств жертвам террора