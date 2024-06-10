12-й телеканал публикует текст израильского предложения ХАМАСу, канцелярия Нетаниягу опровергает

27 мая Израиль передал ХАМАСу предложение о сделке, предусматривающее прекращение огня. Об этом сообщает новостная редакция 12-го телеканала, отмечая, что, несмотря на утечку условий сделки в арабские СМИ, предложение не было представлено на рассмотрение узкого кабинета по вопросам безопасности.

Четырехстраничный документ озаглавлен "Общие принципы договора между израильской стороной и палестинской стороной в Газе об обмене пленниками и заключенными и достижении длительного затишья". В нем 18 параграфов.

Сделка должна быть реализована в три этапа. Первый из них назван гуманитарным. Он предусматривает освобождение женщин, в том числе военнослужащих, а также пожилых и больных мужчин. Каждую из военнослужащих предлагается обменять на 50 заключенных, при обмене остальных заложников предлагается соотношение 1:30.

По меньшей мере 50 из палестинских заключенных, которые будут обменены на солдаток, – заключенные, приговоренные к пожизненному заключению. Список освобождаемых должен быть представлен ХАМАСом. На этом этапе на родину должны были вернуться 33 израильтянина.

В день вступления соглашения в силу будут освобождены три человека, на седьмой – четыре, а далее по три человека каждую неделю. Сначала освобождаются женщины, потом мужчины, потом будут возвращены тела убитых израильтян. На седьмой день ХАМАС сообщит, сколько живых будет возвращено на этом этапе.

На шестой неделе будут освобождены Авера Менгисту и Хишам ас-Сайид, израильтяне, которых ХАМАС удерживает в Газе уже несколько лет. Израиль в первую очередь освободит женщин и подростков до 19 лет, арестованных после 7 октября, а также тех, кто был освобожден по сделке Шалита, но задержан вновь. Им не придется подписывать обязательств воздерживаться от террористической деятельности.

Как и заявлял президент США, предложение предусматривает вывод ЦАХАЛа из сектора Газы и полное прекращение огня – сначала на время переговоров, но в принципе, постоянное: непрямые переговоры будут продолжены, и посредники должны добиться, чтобы стороны пришли к соглашению. Договора о длительном прекращении огня предполагается достичь на втором этапе.

Комментируя репортаж, канцелярия главы правительства сообщила, что в нем представлена только часть соглашений, и это вводит общественность в заблуждение: "Израиль не прекратит военных действий, пока не будут достигнуты цели операции – ликвидирован ХАМАС и возвращены похищенные".