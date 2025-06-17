Минздрав ХАМАСа утверждает о более 50 погибших в результате стрельбы в Хан-Юнисе

Источники в секторе Газы сообщают свою версию событий в районе Хан-Юниса: по сообщению министерства здравоохранения сектора (орган, контролируемый палестинской террористической организацией ХАМАС), в результате обстрела израильскими военнослужащими толпы палестинцев, ожидавших грузовиков с гуманитарной помощью, не менее 51 человека были убиты и более 200 ранены.

Агентство Associated Press сообщает со ссылкой на палестинских свидетелей, что израильские войска нанесли авиаудар по дому, после чего открыли огонь по толпе. Палестинцы утверждают, что "это была бойня" и что солдаты якобы "стреляли по людям, которые пытались убежать".

Напомним, ЦАХАЛ опубликовал во вторник, 17 июня, сообщение об очередном инциденте с гуманитарной помощью в секторе Газы: ранее во вторник возле застрявшего грузовика с гуманитарным грузом собралась толпа арабов.

Инцидент произошел в районе Хан-Юниса, рядом с действовавшими в данном районе силами ЦАХАЛа. Поступили сообщения о пострадавших от огня израильских военнослужащих из-за опасного приближения толпы.

В сообщении подчеркивается, что ЦАХАЛ сожалеет о любом ущербе гражданским лицам и делает все возможное для минимизации ущерба при обеспечении безопасности израильских солдат.