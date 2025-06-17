Толпа пыталась разграбить застрявший грузовик с гуманитарной помощью возле Хан-Юниса

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает об очередном инциденте с гуманитарной помощью в секторе Газы: ранее во вторник возле застрявшего грузовика с гуманитарным грузом собралась толпа арабов.

Инцидент произошел в районе Хан-Юниса, рядом с действовавшими в данном районе силами ЦАХАЛа. Поступают сообщения о пострадавших от огня израильских военнослужащих из-за опасного приближения толпы.

В сообщении подчеркивается, что ЦАХАЛ сожалеет о любом ущербе гражданским лицам и делает все возможное для минимизации ущерба при обеспечении безопасности израильских солдат.