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Израиль

Толпа пыталась разграбить застрявший грузовик с гуманитарной помощью возле Хан-Юниса

время публикации: 17 июня 2025 г., 13:03 | последнее обновление: 17 июня 2025 г., 13:03
Толпа пыталась разграбить застрявший грузовик с гуманитарной помощью возле Хан-Юниса
AP Photo/Abdel Kareem Hana

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает об очередном инциденте с гуманитарной помощью в секторе Газы: ранее во вторник возле застрявшего грузовика с гуманитарным грузом собралась толпа арабов.

Инцидент произошел в районе Хан-Юниса, рядом с действовавшими в данном районе силами ЦАХАЛа. Поступают сообщения о пострадавших от огня израильских военнослужащих из-за опасного приближения толпы.

В сообщении подчеркивается, что ЦАХАЛ сожалеет о любом ущербе гражданским лицам и делает все возможное для минимизации ущерба при обеспечении безопасности израильских солдат.

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