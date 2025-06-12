Четыре метода: как ХАМАС заработал сотни миллионов на гуманитарной помощи. Отчет ЦАХАЛа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опубликовала отчет, в котором показано, каким образом поступающая в сектор Газы гуманитарная помощь обеспечивала безбедное существование террористической организации ХАМАС.

В отчете речь идет исключительно о периоде с 7 октября 2023 года, когда после нападения ХАМАСа на Израиль была начата война "Железные мечи", одной из целей которой декларировано уничтожение власти ХАМАСа в Газе.

ЦАХАЛ называет четыре метода, которые использовались террористами ХАМАСа для наживы на гуманитарной помощи. В отчете ЦАХАЛ ссылается на документы, добытые в ходе боевых действий в Газе.

1. Конфискация части гуманитарной помощи – после начала войны ХАМАС присваивал от 15% до более 25% (в различные периоды) товаров, поступавших в сектор Газы в качестве гуманитарной помощи. Конфискованные товары передавались представителям ХАМАСа на местах или продавались членами семей хамасовцев на рынках по высоким ценам с целью извлечения прибыли.

2. Контрабанда запрещенных товаров – ХАМАС занимался контрабандой табачных изделий и других товаров, запрещенных для ввоза в Газу в качестве гуманитарной помощи. Ввоз сигарет в Газу осуществлялся тайно, среди других товаров. На протяжении войны инспекторы Управления пограничных переходов при министерстве обороны Израиля пресекли десятки таких попыток. Тем не менее, контрабанда в Газу поступала. ХАМАС жестко контролировал этот рынок, позволяя продавать сигареты только тем продавцам, которые были связаны с этой террористической организацией. Сигареты продавались по непомерным ценам.

3. ⁠Получение прямой помощи из-за рубежа под видом международной гуманитарной помощи – согласно оценкам ЦАХАЛа, ХАМАС получил из Ирана и других источников сотни миллионов шекелей за счет передачи помощи, предназначавшейся этой организации. Функционирование этого канала обеспечивали хамасовцы, проживающие в Турции. Такая помощь поступала в Газу в общем потоке международной гуманитарной помощи, однако она полностью доставалась ХАМАСу. В дальнейшем ее также могли перепродавать на рынках в Газе по завышенным ценам.

4. Рэкет – ХАМАС предлагал свою "защиту" торговцам и бизнесменам. По сути речь шла об обычном бандитском рэкете. Боевики ХАМАСа собирали с предпринимателей дань "за безопасность".

ЦАХАЛ отмечает, что прекращение ввоза гуманитарной помощи в сектор Газы в начале марта 2025 года привело к значительному снижению доходов ХАМАСа, что вызвало значительные финансовые трудности в организации, были резко сокращены выплаты боевикам и "чиновникам".

При участии военной разведки израильский военные разработали процедуру контроля над ввозом гуманитарной помощи в Газу: проводится регистрация организаций, установлены таможенные процедуры, тщательней стали проверки на переходах, введена система санкций против организаций, которые нарушают правила.

Кроме того, распределение гуманитарной помощи в Газе через пункты американской организации Gaza Humanitarian Foundation (GHF) привело к тому, что теперь продовольствие получают непосредственно жители Газы, ХАМАС больше не в состоянии контролировать этот процесс.

В данном отчете ЦАХАЛа ничего не сказано по поводу трудностей, с которыми сталкивается GHF, и об обвинениях в адрес израильских военных со стороны структур, аффилированных с ХАМАСом.