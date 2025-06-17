x
17 июня 2025
|
последняя новость: 09:55
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
17 июня 2025
|
17 июня 2025
|
последняя новость: 09:55
17 июня 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

МАДА: после ракетного обстрела оказана помощь пострадавшим, сведений о погибших или раненых нет

время публикации: 17 июня 2025 г., 09:34 | последнее обновление: 17 июня 2025 г., 09:52
МАДА: после ракетного обстрела оказана помощь пострадавшим, сведений о погибших или раненых нет
Пресс-служба МАДА
Судя по фото и видео, публикуемым полицией Израиля, в результате обстрела был причинен ущерб автобусам на стоянке. По меньшей мере, один из них сгорел полностью
Пресс-служба полиции Израиля

Служба "Маген Давид Адом" сообщает, что после утреннего ракетного обстрела из Ирана была оказана помощь десяти пострадавшим по пути в убежища.

При этом подчеркивается, что речь идет о травмах в результате падений, а не о ранениях. Сведений о погибших не поступало.

Бригады МАДА выезжали на несколько мест падений ракет и фрагментов ракет.

Судя по фото и видео, публикуемым полицией Израиля, в результате обстрела был причинен ущерб автобусам на стоянке. По меньшей мере, один из них сгорел полностью.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 17 июня 2025

Тревога в центре, на севере и юге Израиля: ракетный обстрел из Ирана
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 17 июня 2025

5-й день войны с Ираном: ЦАХАЛ атакует ядерные и военные объекты, обстрелы Израиля