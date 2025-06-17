МАДА: после ракетного обстрела оказана помощь пострадавшим, сведений о погибших или раненых нет

Служба "Маген Давид Адом" сообщает, что после утреннего ракетного обстрела из Ирана была оказана помощь десяти пострадавшим по пути в убежища.

При этом подчеркивается, что речь идет о травмах в результате падений, а не о ранениях. Сведений о погибших не поступало.

Бригады МАДА выезжали на несколько мест падений ракет и фрагментов ракет.

Судя по фото и видео, публикуемым полицией Израиля, в результате обстрела был причинен ущерб автобусам на стоянке. По меньшей мере, один из них сгорел полностью.