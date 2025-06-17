Штаб семей похищенных обвиняет правительство в намеренном игнорировании заложников
время публикации: 17 июня 2025 г., 14:36 | последнее обновление: 17 июня 2025 г., 14:36
Представители Штаба семей похищенных, борющегося за возвращение заложников, выступили с резким обвинением в адрес правительства: они утверждают, что сам вопрос о возвращении их близких был намеренно "удален из повестки дня".
Штаб семей похищенных напоминает, что еще недавно глава правительства Биньямин Нетаниягу говорил о возможности прорыва на переговорах с террористами, а теперь правительство полностью перестало заниматься этим вопросом.
Штаб призывает премьер-министра и членов правительства отправить переговорную делегацию в Доху для возобновления усилий по освобождению заложников.
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// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 17 июня 2025