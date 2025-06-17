Штаб семей похищенных обвиняет правительство в намеренном игнорировании заложников

Представители Штаба семей похищенных, борющегося за возвращение заложников, выступили с резким обвинением в адрес правительства: они утверждают, что сам вопрос о возвращении их близких был намеренно "удален из повестки дня".

Штаб семей похищенных напоминает, что еще недавно глава правительства Биньямин Нетаниягу говорил о возможности прорыва на переговорах с террористами, а теперь правительство полностью перестало заниматься этим вопросом.

Штаб призывает премьер-министра и членов правительства отправить переговорную делегацию в Доху для возобновления усилий по освобождению заложников.