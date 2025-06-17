Разрешены к публикации имена погибших при ракетном обстреле в Петах-Тикве
время публикации: 17 июня 2025 г., 13:38 | последнее обновление: 17 июня 2025 г., 13:38
В результате прямого попадания баллистической ракеты между двумя защищенными комнатами в жилом доме в Петах-Тикве погибли муж и жена, Яаков и Десси Бело. Возраст погибших не уточняется.
В результате обстрела в Петах-Тикве в ночь на 16 июня погибли четыре человека, несколько десятков домов были разрушены.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Община // 17 июня 2025
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 16 июня 2025