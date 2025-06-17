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Израиль

Разрешены к публикации имена погибших при ракетном обстреле в Петах-Тикве

Война с Ираном
Погибшие
время публикации: 17 июня 2025 г., 13:38 | последнее обновление: 17 июня 2025 г., 13:38
Яаков и Десси Бело
Соцсети/фото из семейного архива

В результате прямого попадания баллистической ракеты между двумя защищенными комнатами в жилом доме в Петах-Тикве погибли муж и жена, Яаков и Десси Бело. Возраст погибших не уточняется.

В результате обстрела в Петах-Тикве в ночь на 16 июня погибли четыре человека, несколько десятков домов были разрушены.

Израиль
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