Разрешены к публикации имена погибших при ракетном обстреле в Петах-Тикве

В результате прямого попадания баллистической ракеты между двумя защищенными комнатами в жилом доме в Петах-Тикве погибли муж и жена, Яаков и Десси Бело. Возраст погибших не уточняется.

В результате обстрела в Петах-Тикве в ночь на 16 июня погибли четыре человека, несколько десятков домов были разрушены.