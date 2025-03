Солист хэви-метал-группы Disturbed опубликовал колонку, посвященную Ярдену Бибасу

Издание The Hollywood Reporter выпустило статью, написанную Дэвидом Драйманом, лидером и фронтменом американской хэви-метал-группы Disturbed, в которой он обращается со словами поддержки и сочувствия к Ярдену Бибасу, но затрагивает и более широкие темы – в том числе войны Израиля с ХАМАСом и антисемитизма. Напомним, песня "Hold On to Memories" ("Держись за воспоминания") группы Disturbed была одной из трёх композиций, которые Ярден Бибас включил на траурной церемонии по своей жене и детям, убитым террористами.

Дэвид Драйман начинает с того, что с 7 октября следил за историей семьи Бибас и молился за то, чтобы Шири, Кфир и Ариэль остались в живых. Он признаётся, что никогда не думал, что будет переживать за чьих-то чужих детей как за своих собственных. Дальше он рассказывает о том, как узнал о гибели "рыжиков" и их мамы и о том, что созвонился с Ярденом Бибасом на следующее утро. Драйман благословил Ярдена на использование песни Disturbed, дал ему свой телефонный номер и обещал ему место в VIP-ложе на любом концерте группы, который он захочет посетить. По словам музыканта, позже ему рассказали, что это был первый раз, когда Ярден Бибас улыбнулся, с момента его освобождения из плена.

В своей статье Дэвид Драйман с горечью отмечает глухоту международного сообщества к трагедии семьи Бибас и других израильтян. Он указывает, что единственным, кто хотя бы коротко упомянул о современном антисемитизме на недавней оскаровской церемонии, был Эдриан Броуди, сыгравший человека, пережившего Холокост, в фильме "Бруталист". По наблюдению Драймана, Броуди заметно нервничал, говоря об этом, – музыкант считает, что дело не только в волнении, охватывающем любого обладателя престижной премии, но и в том, что даже за эти слова артист может пострадать – "онлайн и не только".

Дэвид Драйман вспоминает о том, что евреи во все времена были козлами отпущения – и что сегодня, к счастью, у них есть государство Израиль, и они могут защитить себя сами. Он признаётся, что надеялся – варварские действия ХАМАСа, транслируемые террористами в прямом эфире, объяснят людям, что к чему. Однако его надежды не оправдались: "цикл индоктринации и ядовитой ненависти" не остановился, и ни о каком мире на Ближнем Востоке пока можно и не мечтать.

Наконец, Драйман пишет о песне "Hold On to Memories", признаваясь, что писал о её о своих ушедших из жизни коллегах: Честере Беннингтоне (Linkin Park), Скотте Вейланде (Stone Temple Pilots), Крисе Корнелле (Soundgarden). Непосредственным источником вдохновения для композиции стала "Remember Me" из мультфильма "Тайна Коко" о мексиканском Дне мёртвых. Но теперь, по словам музыканта, у песни навсегда появился и дополнительный смысл – и он полагает, что теперь не сможет исполнять её без слёз.

"Оказывается, человеком, которому по-настоящему нужна была эта песня, был Ярден Бибас, – пишет Дэвид Драйман. – На мой взгляд, он невероятная личность. Требуется потрясающая стойкость, чтобы пережить такую потерю. Честно говоря, это просто за пределами понимания. Я рад, что наша песня смогла хотя бы немного утешить его и придать сил. И что он собирается продолжать держаться за воспоминания – о Шири, Кфире и Ариэле".