ЦАХАЛ: в Газе атакованы двое террористов. ХАМАС: убиты отец и сын

ЦАХАЛ сообщает, что в районе Аль-Бурейджа, в центре сектора Газы, были атакованы двое террористов, закладывавших мину около позиций израильской армии.

Хамасовский "Палестинский информационный центр" (ПИЦ) передает: БПЛА ЦАХАЛа нанес еще один удар по цели к востоку от Аль-Бурейджа, в центре сектора. Убиты 52-летний Уаиль Ауад ан-Набахин и его 16-летний сын Ауад ан-Набахин.

Ранее сегодня БПЛА ЦАХАЛа нанес удар по группе мужчин к востоку от лагеря Аль-Бурейдж, в центральной части сектора Газы. ЦАХАЛ сообщал, что в центре сектора были атакованы трое террористов, закладывавших мину около позиций ЦАХАЛа. В районе Рафиаха (Рафаха) также была атакована группа террористов, пытавшихся заложить мину рядом с позициями ЦАХАЛа. ПИЦ передавал, что трое мужчин были убиты, есть раненые. Утверждалось, что все эти люди "собирали дрова" недалеко от позиций ЦАХАЛа. Названы имена убитых: Ибрагим Абу Хаджир, Тарик Арафат Абу Хаджир и Ариф Джабар Абу Хаджир. Судя по всему, они были родственниками.

Источники в Газе сообщали также, что сегодня БПЛА ЦАХАЛа также атаковал цель около мечети Муауийя в районе аль-Мауаси, на окраине Рафаха, на юге сектора.

Утром 17 марта ПИЦ сообщал, что катера ЦАХАЛа обстреливали цели в районе Судан, на северо-западе города Газа. Сообщалось также, что танки ЦАХАЛа со стороны Филадельфийской оси обстреляли цель в районе Рафаха, на юге сектора. Кроме того, ночью поступали сведения о взрыве на востоке города Газа.