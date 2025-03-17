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Израиль

Шоу с переодеваниями: араб в кипе грабил дома в поселениях, похищая оружие

Полиция
Иудея и Самария
время публикации: 17 марта 2025 г., 10:23 | последнее обновление: 17 марта 2025 г., 10:29
Шоу с переодеваниями: араб в кипе грабил дома в поселениях, похищая оружие
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция Иудеи и Самарии арестовала палестинца, подозреваемого в совершении серийных краж в районе Эфрат и в поселках Гуш-Эциона. Он действовал крайне изобретательно, чтобы избежать ареста, и похищал не только ценные вещи, но и хранившееся в домах оружие и боеприпасы.

В одном из случаев подозреваемый, надев кипу и сандалии, ходил днем по поселку Элазар. Он подходил к домам в поисках дома, хозяева которого отсутствуют. Случайно застав людей в доме, он выдал себя за туриста и попросил воды. После этого он проник в соседний дом, где никого не было, и украл имущество и боеприпасы.

В другом случае он ограбил дом в поселении Эфрат, в который также проник в одежде религиозного еврея, и чтобы избежать подозрений, покинул поселок в широкополой шляпе и с сумкой молодежной организации "Бней Акива", которую он набил крадеными вещами.

В еще одном случае он также совершил кражу в Эфрате, украв велосипед, надел для маскировки велосипедный шлем, украл сумку и сейф с пистолетом из жилого дома, после чего выбрался через ограждение.

Он был задержан во время очередной попытки проникнуть в Эфрат. Когда палестинца засекли службы безопасности, он пытался выдать себя за сельхозрабочего, но был задержан на месте.

После расследования против палестинца представлено обвинительное заключение, ему вменяется 11 эпизодов краж со взломом, кражи оружия и боеприпасов и других правонарушений.

Израиль
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