Житель Кфар-Тапуаха обвиняется в сексуализированном насилии в отношении соседки

Государственная прокуратура подала в мировой суд Петах-Тиквы обвинительное заключение против 42-летнего жителя Кфар-Тапуаха Адара Биньямина, который рано утром проник в дом своей соседки, влез в ее кровать, в которой она спала, и совершил непристойные действия против воли и без согласия женщины.

Обвиняемый не остановился даже когда потерпевшая неоднократно силой отталкивала его и сопротивлялась. Не справившись с насильником, она убежала в комнату своего несовершеннолетнего сына, который спал в детской. И даже тогда обвиняемый последовал за ней и прикасался к ней в комнате ребенка.

Обвиняемому вменяется проникновение со взломом в жилище и сексуальное насилие. Прокуратура обратилась в суд с просьбой продлить срок его содержания под стражей до завершения судебного разбирательства.