x
17 марта 2025
|
последняя новость: 16:57
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
17 марта 2025
|
17 марта 2025
|
последняя новость: 16:57
17 марта 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Житель Кфар-Тапуаха обвиняется в сексуализированном насилии в отношении соседки

Иудея и Самария
Суд
Прокуратура
Сексуальное насилие
время публикации: 17 марта 2025 г., 16:57 | последнее обновление: 17 марта 2025 г., 16:57

Государственная прокуратура подала в мировой суд Петах-Тиквы обвинительное заключение против 42-летнего жителя Кфар-Тапуаха Адара Биньямина, который рано утром проник в дом своей соседки, влез в ее кровать, в которой она спала, и совершил непристойные действия против воли и без согласия женщины.

Обвиняемый не остановился даже когда потерпевшая неоднократно силой отталкивала его и сопротивлялась. Не справившись с насильником, она убежала в комнату своего несовершеннолетнего сына, который спал в детской. И даже тогда обвиняемый последовал за ней и прикасался к ней в комнате ребенка.

Обвиняемому вменяется проникновение со взломом в жилище и сексуальное насилие. Прокуратура обратилась в суд с просьбой продлить срок его содержания под стражей до завершения судебного разбирательства.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 29 октября 2024

Задержан житель ПА, фотографировавший в Герцлии спящих женщин и оставлявший "любовные" записки
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 06 октября 2024

Обвинение: похитил с "месибат тева" пьяного подростка, отвез к себе домой и изнасиловал
// https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 09 августа 2022

Житель Иерусалима предстанет перед судом за то, что установил видеокамеры в комнате своей соседки по квартире