Дешевый ремонт: в Герцлии задержаны палестинские нелегалы
время публикации: 17 марта 2025 г., 11:29 | последнее обновление: 17 марта 2025 г., 11:33
Сотрудники полиции округа Глилот задержали в центре Герцлии семерых палестинских рабочих, не имевших разрешений на въезд и работу в Израиле. Нанявший ремонтников-нелегалов владелец квартиры, 54-летний житель Петах-Тиквы, был задержан для допроса.
В сообщении полиции указано, что утром сотрудники полиции прибыли в ремонтируемую квартиру на улице Рабби Акива в центре Герцлии. В квартире были обнаружены семеро нелегалов, которые предположительно находились и работали в Израиле без разрешений.
Все подозреваемые доставлены в полицейский участок, нелегалам грозит обвинение в незаконном пребывании в Израиле и работе без разрешений, а их работодателю – обвинение в трудоустройстве нелегалов.
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