Дешевый ремонт: в Герцлии задержаны палестинские нелегалы

Сотрудники полиции округа Глилот задержали в центре Герцлии семерых палестинских рабочих, не имевших разрешений на въезд и работу в Израиле. Нанявший ремонтников-нелегалов владелец квартиры, 54-летний житель Петах-Тиквы, был задержан для допроса.

В сообщении полиции указано, что утром сотрудники полиции прибыли в ремонтируемую квартиру на улице Рабби Акива в центре Герцлии. В квартире были обнаружены семеро нелегалов, которые предположительно находились и работали в Израиле без разрешений.

Все подозреваемые доставлены в полицейский участок, нелегалам грозит обвинение в незаконном пребывании в Израиле и работе без разрешений, а их работодателю – обвинение в трудоустройстве нелегалов.