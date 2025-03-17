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Израиль

Возобновился допрос премьер-министра Биньямина Нетаниягу

Судебные решения
Суд
Биньямин Нетаниягу
время публикации: 17 марта 2025 г., 11:26 | последнее обновление: 17 марта 2025 г., 11:37
Возобновился допрос премьер-министра Биньямина Нетаниягу
Tomer Appelbaum/POOL

В окружном суде Тель-Авива проходит 18-е заседание по даче свидетельских показаний премьер-министром Биньямином Нетаниягу.

Неподалеку от здания суда проходит демонстрация противников правительства, которые скандируют "Враг государства".

Адвокат премьер-министра продолжает допрашивать главу правительства по "делу 4000".

До завершения опроса Нетаниягу адвокатом осталось не более шести заседаний. Несмотря на это, адвокат Амит Хадад продолжает фокусироваться на "деле 4000", не затрагивая дела 1000 и 2000.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу попросил отменить запланированные на следующую неделю заседания окружного суда в Тель-Авиве, в ходе которых он должен давать свидетельские показания.

Глава правительства мотивировал свою просьбу предстоящим визитом в Израиль президента Аргентины Хавьера Милея, а также голосованиями по проекту государственного бюджета.

"Обвинение возражает, так как не были представлены обоснования этой просьбы, а также не предложены альтернативные даты допросов", – заявляют в прокуратуре.

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