В больнице "Галиль" умерла 8-летняя девочка, пострадавшая в результате пожара в Дир аль-Асаде
время публикации: 17 мая 2025 г., 14:35 | последнее обновление: 17 мая 2025 г., 14:41
В больнице "Галиль" в Нагарии умерла 8-летняя Рахиль аль-Асади, пострадавшая в результате пожара в ночь на 17 мая в Дир аль-Асаде.
В результате этого пожара погибли 7-летний Карим аль-Асади и его мать, 45-летняя Руба аль-Асади.
В больнице остается трехлетний мальчик в крайне тяжелом состоянии – у него ожоги 3-й степени 70% поверхности тела.
Еще пять человек, получивших легкие ожоги, отравления дымом и травмы, доставлены в больницы "Зив" в Цфате и РАМБАМ в Хайфе.
Причины пожара выясняются.