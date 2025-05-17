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Израиль

В больнице "Галиль" умерла 8-летняя девочка, пострадавшая в результате пожара в Дир аль-Асаде

Пожары
время публикации: 17 мая 2025 г., 14:35 | последнее обновление: 17 мая 2025 г., 14:41
В больнице "Галиль" умерла 8-летняя девочка, пострадавшая в результате пожара в Дир аль-Асаде
Пожарная служба

В больнице "Галиль" в Нагарии умерла 8-летняя Рахиль аль-Асади, пострадавшая в результате пожара в ночь на 17 мая в Дир аль-Асаде.

В результате этого пожара погибли 7-летний Карим аль-Асади и его мать, 45-летняя Руба аль-Асади.

В больнице остается трехлетний мальчик в крайне тяжелом состоянии – у него ожоги 3-й степени 70% поверхности тела.

Еще пять человек, получивших легкие ожоги, отравления дымом и травмы, доставлены в больницы "Зив" в Цфате и РАМБАМ в Хайфе.

Причины пожара выясняются.

Израиль
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