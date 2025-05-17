Министр обороны: ХАМАС объявил о возвращении к переговорам в Дохе

Министр обороны Исраэль Кац в заявлении, опубликованном его офисом, сообщил, что делегация ХАМАСа в Дохе объявила о возвращении к переговорам по освобождению заложников.

В заявлении говорится, что с началом операции "Колесницы Гидеона", проводимой ЦАХАЛом в секторе Газы, ХАМАС смягчил свою позицию, "вопреки той, которую они занимали до этого момента".

В ночь на 17 мая командование ЦАХАЛа объявило о начале операции "Колесницы Гидеона" в Газе. Как и ожидалось, объявление о начале этой операции прозвучало вскоре после отъезда президента США Дональда Трампа из стран Ближнего Востока.

В Газе сейчас действуют три дивизии – 252-я на севере, 143-я и 36-я на юге.

В реальности операция началась еще 13-14 мая, после освобождения заложника Идана Александра – гражданина США и Израиля. Интенсивность боевых действий в ночь на 14, 15, 16 мая была выше, чем в ночь на 17 мая.