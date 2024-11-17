Шоссе номер 4 закрыто в обоих направлениях от Алуф Саде до Эм а-Мошавот

Полиция сообщает, что шоссе номер 4 на участке от развязки Алуф Саде до Эм а-Мошавот перекрыто для движения транспорта в обоих направлениях из-за забастовки протеста против призыва ультрарелигиозных мужчин, которая состоится позднее в воскресенье.

Водителей просят искать альтернативные маршруты.