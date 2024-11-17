В Кирьят-Малахи обнаружено тело мужчины со следами насильственной смерти

Сотрудники полиции Южного округа сумели в течение менее суток раскрыть убийство жителя города и задержать подозреваемого. В субботу утром поступило сообщение об исчезновении мужчины, которого в последний раз видели выходящим из дома его семьи. В ходе изучения информации следователи пришли к выводу, что речь идет о возможном убийстве.

В доме семьи пропавшего был произведен обыск, в ходе которого были обнаружены улики, подтверждающие это подозрение. Один из родственников пропавшего был задержан в качестве подозреваемого в причастности к исчезновению мужчины.

После проведения оперативно-розыскных мероприятий поиск пропавшего сосредоточился на незастроенной территории на севере города. В воскресенье на пустыре неподалеку от кладбища было обнаружено тело мужчины со следами перенесенного насилия. Тело было доставлено в институт судебной медицины.

30-летний родственник пропавшего вскоре предстанет перед судом для продления срока его содержания под стражей.