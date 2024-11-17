Разрешены к публикации имена двоих военнослужащих ЦАХАЛа, погибших в секторе Газы

ЦАХАЛ разрешил к публикации имена двоих военнослужащих, погибших в боях с террористами.

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Капитан ЦАХАЛа Йогев Пази, 32 года, из Гиват-Бар, командир взвода в батальоне "Нахшон" (90-й батальон) бригады "Кфир", погиб в бою на севере сектора Газы.

Старший сержант ЦАХАЛа Ноам Эйтан, 21 год, из Хадеры, боец батальона "Нахшон" бригады "Кфир", погиб в бою на севере сектора Газы.

Сообщение о гибели военнослужащих передано их семьям.

Израильские СМИ отмечают, что Йогев Пази приходится племянником бывшему начальнику Генштаба ЦАХАЛа Гади Айзенкоту. Год назад в секторе Газе погиб сын Айзенкота, Галь.

В бою, в котором были убиты Йогев Пази и Ноам Эйтан, был тяжело ранен боец батальона "Нахшон" бригады "Кфир". Он доставлен в больницу, его семья уведомлена.

С 7 октября 2023 года, в результате нападения террористов в "черную субботу" и в ходе последовавшей войны "Железных мечей" (в Газе и около границы с Газой, в Ливане и около границы с Ливаном, в Иудее и Самарии, в результате терактов на территории Израиля), погибли 798 военнослужащих ЦАХАЛа.