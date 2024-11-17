Активисты "Пелег Иерушалми" перегородили улицу Жаботински в Бней-Браке

Несколько десятков активистов радикального движения "Пелег Иерушалми" перегородили улицу Жаботински в Бней-Браке в знак протеста против призыва ультрарелигиозных мужчин в армию.

Демонстрация проходит в районе перекрестка улиц Жаботински и Соколов, ее участники держат плакаты "Умрем, но не призовемся".

Ранее полиция сообщила об открытии для движения шоссе номер 4, которое традиционно перегораживают во время демонстраций против призыва.