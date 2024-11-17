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Израиль

Активисты "Пелег Иерушалми" перегородили улицу Жаботински в Бней-Браке

Полиция
время публикации: 17 ноября 2024 г., 18:03 | последнее обновление: 17 ноября 2024 г., 18:03
Активисты "Пелег Иерушалми" перегородили улицу Жаботински в Бней-Браке
AP Photo/Francisco Seco

Несколько десятков активистов радикального движения "Пелег Иерушалми" перегородили улицу Жаботински в Бней-Браке в знак протеста против призыва ультрарелигиозных мужчин в армию.

Демонстрация проходит в районе перекрестка улиц Жаботински и Соколов, ее участники держат плакаты "Умрем, но не призовемся".

Ранее полиция сообщила об открытии для движения шоссе номер 4, которое традиционно перегораживают во время демонстраций против призыва.

Израиль
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