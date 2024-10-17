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Израиль

Нетаниягу распорядился связаться с семьями заложников: похищенные не пострадали

время публикации: 17 октября 2024 г., 17:22 | последнее обновление: 17 октября 2024 г., 17:30
Секретарь правительства Йоси Фукс
Chaim Goldberg/Flash90

После сообщения о предполагаемой ликвидации главаря ХАМАСа Яхьи Синуара глава правительства Биньямин Нетаниягу поручил секретарю правительства Йоси Фуксу связаться с близкими похищенных ХАМАСом людей и сообщить им, что не было найдено признаков, что заложники пострадали в ходе операции по ликвидации террористов на севере сектора Газы.

Ранее сообщалось, что Яхья Синуар окружает себя заложниками и держит рядом готовое к детонации взрывное устройство, чтобы снизить шансы на ликвидацию. Отметим, что в течение многих лет, появляясь на различных мероприятиях ХАМАСа, Яхья Синуар держит на руках ребенка или держит рядом нескольких детей.

Израиль
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