Нетаниягу распорядился связаться с семьями заложников: похищенные не пострадали

После сообщения о предполагаемой ликвидации главаря ХАМАСа Яхьи Синуара глава правительства Биньямин Нетаниягу поручил секретарю правительства Йоси Фуксу связаться с близкими похищенных ХАМАСом людей и сообщить им, что не было найдено признаков, что заложники пострадали в ходе операции по ликвидации террористов на севере сектора Газы.

Ранее сообщалось, что Яхья Синуар окружает себя заложниками и держит рядом готовое к детонации взрывное устройство, чтобы снизить шансы на ликвидацию. Отметим, что в течение многих лет, появляясь на различных мероприятиях ХАМАСа, Яхья Синуар держит на руках ребенка или держит рядом нескольких детей.