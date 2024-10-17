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Израиль

Полиция о подтверждении личности Синуара: проведена лишь одна из множества проверок

время публикации: 17 октября 2024 г., 18:56 | последнее обновление: 17 октября 2024 г., 19:02
Полиция о подтверждении личности Синуара: проведена лишь одна из множества проверок
AP Photo/Ohad Zwigenberg

Полиция опубликовала официальное заявление по поводу публикаций о подтверждении личности главаря ХАМАСа Яхьи Синуара по стоматологическим снимкам. "Полиция, ЦАХАЛ и ШАБАК работают над полной идентификацией, – сказано в этом заявлении. – На данный момент проведена одна из многих проверок, необходимых для идентификации трупа".

В заявлении полиции также указано, что стоматологические снимки были отправлены в медицинскую лабораторию судебно-медицинского отделения полиции на экспертизу. В настоящий момент проводятся тесты ДНК, после завершения которых можно будет окончательно подтвердить ликвидацию Синуара.

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