Полиция о подтверждении личности Синуара: проведена лишь одна из множества проверок

Полиция опубликовала официальное заявление по поводу публикаций о подтверждении личности главаря ХАМАСа Яхьи Синуара по стоматологическим снимкам. "Полиция, ЦАХАЛ и ШАБАК работают над полной идентификацией, – сказано в этом заявлении. – На данный момент проведена одна из многих проверок, необходимых для идентификации трупа".

В заявлении полиции также указано, что стоматологические снимки были отправлены в медицинскую лабораторию судебно-медицинского отделения полиции на экспертизу. В настоящий момент проводятся тесты ДНК, после завершения которых можно будет окончательно подтвердить ликвидацию Синуара.