Эксперты полиции подтвердили личность Синуара по стоматологическим снимкам
время публикации: 17 октября 2024 г., 18:25 | последнее обновление: 17 октября 2024 г., 18:36
12 канал ИТВ со ссылкой на полицейских судмедэкспертов сообщает, что полиции удалось подтвердить, что на фотографиях с места ликвидации террористов в секторе Газы действительно труп главаря ХАМАСа Яхьи Синуара.
Подтверждение было сделано после сличения фото со стоматологическими снимками Синуара, которые находятся в распоряжении судмедэкспертов.
ЦАХАЛ до сих пор не подтвердил официально факт уничтожения Синуара.
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