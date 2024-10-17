Эксперты полиции подтвердили личность Синуара по стоматологическим снимкам

12 канал ИТВ со ссылкой на полицейских судмедэкспертов сообщает, что полиции удалось подтвердить, что на фотографиях с места ликвидации террористов в секторе Газы действительно труп главаря ХАМАСа Яхьи Синуара.

Подтверждение было сделано после сличения фото со стоматологическими снимками Синуара, которые находятся в распоряжении судмедэкспертов.

ЦАХАЛ до сих пор не подтвердил официально факт уничтожения Синуара.