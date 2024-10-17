Женщина разбилась насмерть, упав с высоты в районе кибуца Ягур
время публикации: 17 октября 2024 г., 17:55 | последнее обновление: 17 октября 2024 г., 18:06
Женщина в возрасте 63 лет погибла в районе кибуца Ягур на севере страны: в службу скорой помощи "Маген Давид Адом" в 16:15 поступили сообщения о пострадавшей, которая упала с большой высоты во время пребывания на природе.
Парамедики и фельдшеры МАДА прибыли на место происшествия, пострадавшую вынесли им навстречу. Женщина уже была без признаков жизни, и медикам ничего не оставалось, кроме как констатировать ее смерть.
Сообщается, что при падении женщина получила смертельные травмы.
Ссылки по теме