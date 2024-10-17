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Израиль

Женщина разбилась насмерть, упав с высоты в районе кибуца Ягур

время публикации: 17 октября 2024 г., 17:55 | последнее обновление: 17 октября 2024 г., 18:06
Женщина разбилась насмерть, упав с высоты в районе кибуца Ягур
Пресс-служба МАДА

Женщина в возрасте 63 лет погибла в районе кибуца Ягур на севере страны: в службу скорой помощи "Маген Давид Адом" в 16:15 поступили сообщения о пострадавшей, которая упала с большой высоты во время пребывания на природе.

Парамедики и фельдшеры МАДА прибыли на место происшествия, пострадавшую вынесли им навстречу. Женщина уже была без признаков жизни, и медикам ничего не оставалось, кроме как констатировать ее смерть.

Сообщается, что при падении женщина получила смертельные травмы.

Израиль
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