Женщина разбилась насмерть, упав с высоты в районе кибуца Ягур

Женщина в возрасте 63 лет погибла в районе кибуца Ягур на севере страны: в службу скорой помощи "Маген Давид Адом" в 16:15 поступили сообщения о пострадавшей, которая упала с большой высоты во время пребывания на природе.

Парамедики и фельдшеры МАДА прибыли на место происшествия, пострадавшую вынесли им навстречу. Женщина уже была без признаков жизни, и медикам ничего не оставалось, кроме как констатировать ее смерть.

Сообщается, что при падении женщина получила смертельные травмы.