Новые подробности: Синуар был ранен и пытался палкой сбить дрон, отправленный на разведку

Израильские СМИ продолжают публиковать подробности военной операции в районе Таль-Султан в Рафиахе, в ходе которой был ликвидирован глава политбюро ХАМАСа и главарь ХАМАСа в секторе Газы Яхья Синуар. По сообщению 12 канала ИТВ, в течение последних нескольких месяцев рядом с Синуаром держали шестерых заложников – Кармель Гат, Эден Иерушалми, Гирша Гольдберга-Полина, Алекса Лобанова, Альмога Саруси и Ори Данино.

На определенном этапе заложники были уже очень слабы от голода и истязаний, а военнослужащие ЦАХАЛа приближались, и тогда террористы убили заложников, и дальше Синуар продолжал скрываться по туннелям без "живого щита". Подробно о том, что происходило, ЦАХАЛ расскажет позднее.

Что касается самой ликвидации, в среду утром военнослужащие-курсанты командирских курсов заметили троих вооруженных террористов, двое из которых прикрывались одеялами. Военнослужащие открыли по ним огонь, и тогда двое боевиков забежали в одно здание, а третий, Яхья Синуар – в соседнее здания.

Внутрь помещений были отправлены военные дроны с камерами, чтобы определить местонахождение террористов. В одном из них был замечен человек, раненый в руку – по всей видимости, Синуар. Он бросал в дрон камни и палки, пытаясь его сбить. Военнослужащие направили на оба здания танковый экипаж, который сделал несколько выстрелов, обрушивших их.

В ходе сканирования были найдены трупы троих террористов, включая Синуара, которому кирпичом проломило голову. Его тело было найдено в четверг утром.