Версия: Синуар выбрался из туннеля, чтобы сделать "победное фото" на поверхности

В военной разведке полагают, что глава политбюро ХАМАСа Яхья Синуар выбрался из туннеля, где он скрывался в течение многих недель, чтобы сделать очередное "победное фото" на поверхности, демонстрирующее, что он активен, неуловим и свободно передвигается по сектору Газы.

Такое фото было крайне необходимо ХАМАСу для укрепления своего сильно пошатнувшегося имиджа, и Синуар ранее уже организовывал подобные публикации, сообщает "Сругим".

Яхью Синуара и его ближайших помощников заметили курсанты армейского курса командиров отделений во время прочесывания местности в районе Рафиаха. Они вступили в перестрелку с террористами, и когда те укрылись в здании, передали их координаты танковому экипажу, который произвел выстрел, обрушивший здание.

При сканировании обломков были обнаружены три трупа, включая Яхью Синуара с проломленной головой. Трупы террористов были перевезены в Израиль для проведения судебно-медицинской экспертизы, которая подтвердила первоначальную идентификацию Синуара по зубам, отпечаткам пальцев и ДНК.