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Израиль

Версия: Синуар выбрался из туннеля, чтобы сделать "победное фото" на поверхности

время публикации: 17 октября 2024 г., 21:01 | последнее обновление: 17 октября 2024 г., 21:06
Версия: Синуар выбрался из туннеля, чтобы сделать "победное фото" на поверхности
Пресс-служба ЦАХАЛа

В военной разведке полагают, что глава политбюро ХАМАСа Яхья Синуар выбрался из туннеля, где он скрывался в течение многих недель, чтобы сделать очередное "победное фото" на поверхности, демонстрирующее, что он активен, неуловим и свободно передвигается по сектору Газы.

Такое фото было крайне необходимо ХАМАСу для укрепления своего сильно пошатнувшегося имиджа, и Синуар ранее уже организовывал подобные публикации, сообщает "Сругим".

Яхью Синуара и его ближайших помощников заметили курсанты армейского курса командиров отделений во время прочесывания местности в районе Рафиаха. Они вступили в перестрелку с террористами, и когда те укрылись в здании, передали их координаты танковому экипажу, который произвел выстрел, обрушивший здание.

При сканировании обломков были обнаружены три трупа, включая Яхью Синуара с проломленной головой. Трупы террористов были перевезены в Израиль для проведения судебно-медицинской экспертизы, которая подтвердила первоначальную идентификацию Синуара по зубам, отпечаткам пальцев и ДНК.

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