Поднят уровень готовности в морских портах, аэропорту "Бен Гурион" и "Ракевет Исраэль"

После совещания по оценке ситуации, состоявшегося в министерстве транспорт, было принято решение о поднятии уровня готовности во всех морских портах Израиля, в международном аэропорту "Бен Гурион" и на железной дороге. Об этом сообщил корреспондент радиостанции "Кан Бет" Шарон Эдан, отметив, что на данном этапе это распоряжение требует повышения бдительности и готовности следовать новым указаниям Управления тылом, если таковые будут.

Железнодорожной компании "Ракевет Исраэль" необходимо быть готовой к тому, что в случае масштабной войны поезда могут использоваться для перевозки раненых.

По словам корреспондента "Кан Бет", ситуации подобные нынешней были и раньше.