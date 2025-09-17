11 задержанных по делу о мошенничестве с экзаменами на водительские права

Следователи отдела по борьбе с мошенничеством Иерусалимского округа задержали 11 подозреваемых в оказании незаконной помощи проходящим экзамены на водительские права в обмен на взятки.

Среди задержанных – работник автошколы. Согласно подозрению, он использовал свою должность и назначал личные встречи с кандидатами на получение водительских прав. На этих встречах он инструктировал их, как пройти экзамены незаконным способом, предоставляя им современные технологические средства с целью помочь им пройти эти экзамены в нарушение закона.

Также задержаны сотрудники компании из центра страны, предположительно поставлявшие оборудование и технологии для мошенничества.

"Полный пакет услуг" по прохождению экзаменов стоил несколько тысяч шекелей.