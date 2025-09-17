x
17 сентября 2025
|
последняя новость: 10:53
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
17 сентября 2025
|
17 сентября 2025
|
последняя новость: 10:53
17 сентября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

11 задержанных по делу о мошенничестве с экзаменами на водительские права

Мошенничество
Автомобили
Иерусалим
время публикации: 17 сентября 2025 г., 09:23 | последнее обновление: 17 сентября 2025 г., 09:23
11 задержанных по делу о мошенничестве с экзаменами на водительские права
Uri Lenz/FLASH90

Следователи отдела по борьбе с мошенничеством Иерусалимского округа задержали 11 подозреваемых в оказании незаконной помощи проходящим экзамены на водительские права в обмен на взятки.

Среди задержанных – работник автошколы. Согласно подозрению, он использовал свою должность и назначал личные встречи с кандидатами на получение водительских прав. На этих встречах он инструктировал их, как пройти экзамены незаконным способом, предоставляя им современные технологические средства с целью помочь им пройти эти экзамены в нарушение закона.

Также задержаны сотрудники компании из центра страны, предположительно поставлявшие оборудование и технологии для мошенничества.

"Полный пакет услуг" по прохождению экзаменов стоил несколько тысяч шекелей.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 08 января 2024

Мошенники обеспечили водительские права людям, не сдававшим экзамены по вождению
// https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 14 января 2015

Десятки водителей получили права за многотысячные взятки