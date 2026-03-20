В ОАЭ объявили о ликвидации террористической сети, финансировавшейся Ираном и "Хизбаллой"

Власти Объединенных Арабских Эмиратов заявили, что раскрыли и ликвидировали на территории страны террористическую сеть, которая финансировалась и управлялась Ираном и ливанской "Хизбаллой", сообщает Reuters со ссылкой на государственное агентство ОАЭ. Участники сети арестованы.

По данным властей ОАЭ, сеть была причастна к "отмыванию денег, финансированию терроризма и угрозе национальной безопасности", она действовала в стране под прикрытием фиктивной коммерческой деятельности, пыталась проникнуть в национальную экономику и реализовывать внешние схемы, угрожавшие финансовой стабильности страны.