ЦАХАЛ: за сутки в Иране атакованы более 130 объектов режима аятолл

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что за последние сутки ВВС Израиля осуществили десятки вылетов для нанесения ударов по целям в западной и центральной части Ирана. Согласно армейскому сообщению, были атакованы более 130 объектов инфраструктуры "иранского террористического режима".

Среди целей названы пусковые установки баллистических ракет, беспилотные летательные аппараты и комплексы ПВО.

В армии подчеркивают, что ВВС продолжают наносить удары по объектам в западном и центральном Иране "без перерыва", стремясь максимально сократить масштабы обстрелов израильской территории и расширить превосходство в воздухе над Ираном.