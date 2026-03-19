19 марта 2026
ЦАХАЛ: за сутки в Иране атакованы более 130 объектов режима аятолл

Пресс-служба ЦАХАЛа
Война с Ираном
время публикации: 19 марта 2026 г., 23:11 | последнее обновление: 19 марта 2026 г., 23:16
Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что за последние сутки ВВС Израиля осуществили десятки вылетов для нанесения ударов по целям в западной и центральной части Ирана. Согласно армейскому сообщению, были атакованы более 130 объектов инфраструктуры "иранского террористического режима".

Среди целей названы пусковые установки баллистических ракет, беспилотные летательные аппараты и комплексы ПВО.

В армии подчеркивают, что ВВС продолжают наносить удары по объектам в западном и центральном Иране "без перерыва", стремясь максимально сократить масштабы обстрелов израильской территории и расширить превосходство в воздухе над Ираном.

Ссылки по теме
20-й день войны "Рычание льва": погибшие около Хеврона и в центре Израиля в результате атак из Ирана