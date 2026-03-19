20-й день войны "Рычание льва": погибшие около Хеврона и в центре Израиля в результате атак из Ирана

Утром 28 февраля была начата военная операция Израиля и США против режима аятолл в Иране. В Израиле эта военная операция получила название "Рычание льва". В Пентагоне операции дали название "Эпическая ярость". Иранский КСИР дал название этой войне "Правдивое обещание 4".

В первые 19 дней войны ЦАХАЛом были нанесены более 8000 ударов по целям в Иране, выведены из строя сотни ракетных комплексов и систем противовоздушной обороны, уничтожены многие государственные и военные лидеры, включая Али Хаменеи. Армия США за 19 дней войны атаковала около 7800 целей, уничтожены свыше 100 кораблей (данные CENTCOM). Иран атакует американские базы и миссии на Ближнем Востоке, арабские страны и Израиль. Одновременно Израиль ведет боевые действия против "Хизбаллы", которая координирует свои действия с КСИР.

20-Й ДЕНЬ ВОЙНЫ. ХРОНОЛОГИЯ СОБЫТИЙ. 19.03.2026

04:00

В районе Кирьят-Шмоны и окрестностей прозвучала тревога "Цева адом". Ракетный обстрел из Ливана.

03:00

Ракетный обстрел из Ирана. Сирены раннего предупреждения о ракетном обстреле прозвучали в Гуш-Дане, а-Шароне, Ярконе, Шфеле, Самарии. МАДА: сообщений о пострадавших не поступало. Зафиксировано падение фрагмента ракеты в южной части Нетании, причинен ущерб.

02:00

Тревога "Цева адом" прозвучала в районе Штулы, около границы с Ливаном. Ракетный обстрел.

В районе Байджи в провинции Салах ад-Дин (северный Ирак) были нанесены авиаудары по объектам проиранской шиитской милиции. Сообщается о разрушениях, убитых и раненых. На данном этапе неизвестно, кем была осуществлена атака – израильскими или американскими ВВС.

На востоке Тегерана прогремели взрывы. Иранские источники сообщают об авиаударах.

01:00

Ливанские источники: ВВС и артиллерия ЦАХАЛа атаковали цели в районе населенного пункта Тайбэ, на юге Ливана, около израильской границы. Канал "Аль-Манар", принадлежащий "Хизбалле", сообщает о бое в районе Тайбэ.

Тревога в Манаре и Маргалиот, около границы с Ливаном. Ракетный обстрел.

00:00

Тревога "Цева адом" прозвучала в районе Метулы, около границы с Ливаном. Ракетный обстрел.

Названы имена трех женщин, погибших в результате иранского обстрела в Байт-Ауа, около Хеврона: Майс Рази Масальмэ, Сахира Ризк Масальмэ и Амаль Субхи Абдул Карим Мутауа Масальмэ. Судя по всему, они были родственницами. Смерть четвертой женщины то подтверждают, то нет. В больницы Дуры и Хеврона доставлены 13 раненых. Состояние от легкого до средней тяжести.

Служба "Маген Давид Адом" передает, что в поселке Аданим, в южной части А-Шарона, в результате ракетного обстрела из Ирана погиб мужчина примерно 25-30 лет. В сообщении сказано, что он был иностранным рабочим. Судя по имеющимся данным, во время обстрела этот мужчина не находился в убежище.

В Тель-Авиве в результате обстрела пострадало восьмиэтажное здание. Один человек получил легкое отравление дымом.

Сообщается также о падении фрагмента ракеты в Джальджулии.

ПОТЕРИ

В Иране, по данным властей, более 2000 убитых. По данным израильской стороны, в Иране только в составе КСИР, "Басидж" и других силовых структур более 10 тысяч убитых и раненых.

В результате ракетных обстрелов, а также приступов и травм, полученных при обстрелах, в Израиле погибли 20 человек: 18 израильтян, филиппинка и иностранный рабочий (гражданство уточняется).

В Палестинской автономии погибли четыре женщины.

В ходе боевых действий в Ливане погибли двое израильских военнослужащих.

Армия США сообщает о 14 погибших американских военнослужащих в результате атак из Ирана и крушения самолета KC-135 в Ираке.

В Ираке погиб один французский военнослужащий.

СПИСОК ПОГИБШИХ В ИЗРАИЛЕ

(учитываются как прямые, так и косвенные жертвы ракетных обстрелов)

1. (имя не сообщается), 102 года, из Рамат-Гана, 1.3.2026 упал на лестнице по дороге в бомбоубежище при ракетном обстреле из Ирана, получил тяжелую травму, скончался в больнице "Ихилов".

2. Мифлах Мохаммад АММАШ, 26 лет, из Джиср аз-Зарки, 8.3.2026 скончался от сердечного приступа во время ракетной тревоги.

3. Марина БАЛЕЕВА, 68 лет, из Тель-Авива, скончалась 1.3.2026 от сердечного приступа по дороге в бомбоубежище, при ракетном обстреле из Ирана.

4. Авигаиль БИТОН, 15 лет, из Бейт-Шемеша, убита 1.3.2026 иранской баллистической ракетой вместе с сестрой Сарой и братом Яаковом.

5. Сара БИТОН, 13 лет, из Бейт-Шемеша, убита 1.3.2026 иранской баллистической ракетой вместе с сестрой Авигаиль и братом Яаковом.

6. Яаков БИТОН, 16 лет, из Бейт-Шемеша, убит 1.3.2026 иранской баллистической ракетой вместе с сестрами Сарой и Авигаиль.

7. Мэри Энн ВЕЛАСКЕС ДЕ ВЕРА, 32 года, гражданка Филиппин, работала сиделкой в Тель-Авиве, убита 28.2.2026 иранской баллистической ракетой, оставшись со своей подопечной (та ранена, но осталась жива).

8. Рустам ГУЛОМОВ, 62 года, из Петах-Тиквы, погиб 9.3.2026 в Йегуде в результате падения иранской ракеты на строительной площадке.

9. Орен КАЦ, 46 лет, из Бейт-Шемеша, убит 1.3.2026 иранской баллистической ракетой.

10. Брурия Глория КОЭН, 76 лет, из Бейт-Шемеша, убита 1.3.2026 иранской баллистической ракетой вместе с сыном, Йосефом.

11. Йосеф КОЭН, 41 год, из Бейт-Шемеша, убит 1.3.2026 иранской баллистической ракетой вместе с матерью, Брурией.

12. Рафаэль МЕИРОВ, 22 года, из Кирьят-Моцкина, 8.3.2026 во время ракетной тревоги потерял контроль над мотоциклом и разбился.

13. Амид МУРТУЗОВ, 40 лет, из Петах-Тиквы, погиб 9.3.2026 в Йегуде в результате падения иранской ракеты на строительной площадке.

14. Ярон МОШЕ из Рамат-Гана, убит 18.03.2026 кассетным суббоеприпасом из иранской баллистической ракеты.

15. Илана МОШЕ из Рамат-Гана, убита 18.03.2026 кассетным суббоеприпасом из иранской баллистической ракеты.

16. Гая ОРЕН, 17 лет, из Реховота, погибла 12.3.2026 во время ракетной тревоги: спешила в убежище и была насмерть сбита автомобилем.

17. Гавриэль Барух РЕВАХ, 16 лет, из Бейт-Шемеша, убит 1.3.2026 иранской баллистической ракетой.

18. Ронит ЭЛИМЕЛЕХ, 45 лет, из Бейт-Шемеша, волонтер организации "Ихуд Ацала", убита 1.3.2026 иранской баллистической ракетой вместе с матерью Сарой.

19. Сара ЭЛИМЕЛЕХ, 73 года, из Бейт-Шемеша, убита 1.3.2026 иранской баллистической ракетой вместе с дочерью Ронит.

ПОГИБШИЕ В ПАЛЕСТИНСКОЙ АВТОНОМИИ

1. Майс Рази МАСАЛЬМЭ

2. Сахира Ризк МАСАЛЬМЭ

3. Амаль Субхи Абдул Карим Мутауа МАСАЛЬМЭ

ПОГИБШИЕ В ЛИВАНЕ ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ (после 28.02.2026)

1. Махэр ХАТАР, 38 лет, из Мадждаль-Шамса, старший сержант резерва, боец инженерного батальона 91-й дивизии. Погиб 8 марта в ходе боевых действий на юге Ливана.

2. Ор ДЕМРИ, 20 лет, из Лимана, боец инженерного подразделения 91-й дивизии.