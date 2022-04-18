Прогноз погоды на 18 апреля: утром-днем жарко и сухо, шарав; вечером жара спадет

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в понедельник, 18 апреля, в первой половине дня будет жарко и сухо. Пустынный ветер (шарав). Во второй половине дня жара начнет спадать, влажность повысится.

В Иерусалиме – 23-30 градусов, в Тель-Авиве – 19-29, в Хайфе – 22-28, в Эйлате – 22-35, в Беэр-Шеве – 22-33, в Мицпе-Рамоне – 24-33, на побережье Мертвого моря – 26-34, в Ашкелоне и Ашдоде – 22-29, в Ариэле – 21-29, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 22-35, на Голанских высотах – 23-33.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 19 градусов, высота волн – 30-90 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть восточный ветер (до 10 км/ч), в районе Хайфы – восточный (до 45 км/ч), в районе озера Кинерет – восточный (до 35 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-западный (до 5 км/ч).

Во вторник-среду жара спадет, местами возможны слабые дожди. В четверг – солнечно.