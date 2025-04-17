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Израиль

ХАМАС отверг предложение Израиля и предложил переговоры об освобождении всех заложников

Война с ХАМАСом
Заложники
ХАМАС
Израиль
время публикации: 17 апреля 2025 г., 22:38 | последнее обновление: 17 апреля 2025 г., 22:52
Член политбюро ХАМАСа Халиль аль-Хайя
AP Photo/Khalil Hamra

Член политбюро ХАМАСа Халиль аль-Хайя объявил о том, что группировка отвергает предложение Израиля, содержащее "невыполнимые условия".

"Нетаниягу выдвинул невыполнимые условия, которые не приведут ни к прекращению боевых действий, ни к полному выводу израильских сил из сектора Газы", – заявил он.

"Мы готовы немедленно приступить к переговорам об освобождении всех находящихся в наших руках пленных (заложников), в обмен на освобождение оговоренного числа заключенных. Взамен ЦАХАЛ должен прекратить боевые действия и покинуть сектор Газы", – заявил Халиль аль-Хайя.

Отметим, что являясь членом политбюро террористической организации, Халиль аль-Хайя возглавлял делегацию ХАМАСа на переговорах в Египте.

Еще 15 апреля телеканал BBC со ссылкой на высокопоставленный палестинский источник сообщил, что ХАМАС отклонил предложение Израиля о сделке, включающее пункт о разоружении террористической группировки.

Израиль
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