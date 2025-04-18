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Израиль

Пляжи Кинерета переполнены отдыхающими, закрыты Пальмахим и Нахаль Александр

время публикации: 18 апреля 2025 г., 14:12 | последнее обновление: 18 апреля 2025 г., 14:39
Пляжи Кинерета переполнены отдыхающими, закрыты Пальмахим и Нахаль Александр
Управление природы и парков

Объединение городов Кинерета сообщает, что из-за большой перегрузки парковки на пляжах Кинерета регулярно закрываются. Некоторые туристические объекты по всей стране также закрыты для новых посещений из-за большого количества отдыхающих, поэтому перед поездкой рекомендуется уточнять ситуацию на сайте Управления природы и парков.

Управление природы и парков сообщило о пробках на въезде в национальный парк Хоф Пальмахим, закрыт также въезд в национальный парк Нахаль Александр – Бейт-Янай. Въезды на парковки переполненных заповедников и пляжей будут открываться по мере возможности, когда часть отдыхающих уедет.

В ККЛ отмечают, что во все дни праздничной недели Холь а-Моэд в заповеднике Агмон а-Хула было максимальное количество посетителей, из-за чего въезд в заповедник были вынуждены многократно закрывать.

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