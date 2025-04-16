Биньямин Нетаниягу встретился с семьями пятерых заложников

Офис главы правительства сообщил, что Биньямин Нетаниягу встретился с семьями Давида и Ариэля Кунио, Нимрода Коэна, Гая Гильбоа-Далаль и Эвьятара Давида, которые похищены ХАМАСом и удерживаются в Газе.

"Премьер-министр рассказал о различных усилиях, предпринимаемых для возвращения заложников, а также о своей личной приверженности и приверженности правительства Израиля возвращению всех – как живых, так и погибших", – говорится в сообщении.