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Израиль

Биньямин Нетаниягу встретился с семьями пятерых заложников

Заложники
Биньямин Нетаниягу
время публикации: 16 апреля 2025 г., 20:53 | последнее обновление: 16 апреля 2025 г., 20:53
Биньямин Нетаниягу встретился с семьями пятерых заложников
AP Photo/Tsafrir Abayov

Офис главы правительства сообщил, что Биньямин Нетаниягу встретился с семьями Давида и Ариэля Кунио, Нимрода Коэна, Гая Гильбоа-Далаль и Эвьятара Давида, которые похищены ХАМАСом и удерживаются в Газе.

"Премьер-министр рассказал о различных усилиях, предпринимаемых для возвращения заложников, а также о своей личной приверженности и приверженности правительства Израиля возвращению всех – как живых, так и погибших", – говорится в сообщении.

Израиль
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