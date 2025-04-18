"Аш-Шарк аль-Аусат": палестинские источники утверждают, что переговоры не сорваны

Два палестинских источника, осведомленные о подробностях переговоров в Египте, сообщили саудовскому телеканалу "Аш-Шарк аль-Аусат", что "переговоры все еще продолжаются".

Кроме того, высокопоставленный представитель ХАМАСа заявил, что организация направила свой ответ посредникам "после серьезных консультаций": "Мы не согласимся ни на что, кроме всеобъемлющего соглашения, которое защитит наш народ и восстановит Газу".

Накануне член политбюро ХАМАСа Халиль аль-Хайя объявил о том, что группировка отвергает предложение Израиля, содержащее "невыполнимые условия".

"Нетаниягу выдвинул невыполнимые условия, которые не приведут ни к прекращению боевых действий, ни к полному выводу израильских сил из сектора Газы", – заявил он.

"Мы готовы немедленно приступить к переговорам об освобождении всех находящихся в наших руках пленных (заложников), в обмен на освобождение оговоренного числа заключенных. Взамен ЦАХАЛ должен прекратить боевые действия и покинуть сектор Газы", – заявил Халиль аль-Хайя.