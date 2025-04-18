Подростки планировали совершить теракт в синагоге Лода от имени "Исламского государства"

Государственная прокуратура представила обвинительное заключение против двух несовершеннолетних в возрасте 16 и 17 лет, один из них является гражданином Израиля, а второй – палестинец из Хеврона. Они обвиняются в членстве в террористической организации "Исламское государство" и в сговоре с целью совершения теракта в синагоге Лода.

По данным обвинительного заключения, до августа 2024 года несовершеннолетний израильтянин установил контакты с террористами из "Исламского государства" и их сторонниками в социальных сетях. В ходе общения он начал отождествлять себя с идеологией организации и решил присоединиться к ней.

Получив инструкции о том, как это сделать, обвиняемый записал видео, в котором он присягнул на верность "Исламскому государству" и ее лидеру, а затем переслал это видео своему контактному лицу в организации. Поскольку он гражданин Израиля и проживает в Израиле, ему предложили совершить теракт против израильтян от имени "Исламского государства", на что он согласился.

В соответствии с полученными указаниями, он выбрал синагогу в Лоде как цель для планируемого теракта и отправил фотографию места своему контактному лицу, который утвердил эту цель.