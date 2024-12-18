В Араре водитель квадроцикла врезался в стоящий автобус, двое в тяжелом состоянии
время публикации: 18 декабря 2024 г., 23:10 | последнее обновление: 18 декабря 2024 г., 23:10
В Араре водитель квадроцикла на большой скорости врезался в стоящий автобус. Водитель квадроцикла и его пассажир получили множественные травмы.
Служба "Маген Давид Адом" передала, что пострадавшие (мужчины примерно 20 лет) доставлены в больницы "А-Эмек" и "Гилель Яфе". Состояние одного из пострадавших критическое, другого – тяжелое.
Дорожная полиция расследует обстоятельства аварии.
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