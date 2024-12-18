Мотоцикл сбил электровелосипед в Тель-Авиве: 65-летний мужчина получил тяжелые травмы
время публикации: 18 декабря 2024 г., 16:07 | последнее обновление: 18 декабря 2024 г., 16:07
На улице А-Ракевет в Тель-Авиве произошло столкновение двух двухколесных транспортных средств: мотоциклист сбил мужчину, ехавшего на электровелосипеде.
В результате ДТП мужчина в возрасте около 65 лет получил тяжелую черепно-мозговую травму, он был отправлен в больницу "Ихилов" в Тель-Авиве в тяжелом состоянии.
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