Мотоцикл сбил электровелосипед в Тель-Авиве: 65-летний мужчина получил тяжелые травмы

На улице А-Ракевет в Тель-Авиве произошло столкновение двух двухколесных транспортных средств: мотоциклист сбил мужчину, ехавшего на электровелосипеде.

В результате ДТП мужчина в возрасте около 65 лет получил тяжелую черепно-мозговую травму, он был отправлен в больницу "Ихилов" в Тель-Авиве в тяжелом состоянии.