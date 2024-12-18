"Это происки амалекитян": суд отправил Инбаль Ор на психиатрическое освидетельствование

Судья назначила психиатрическое обследование для определения дееспособности предпринимательницы Инбаль Ор: после того, как Инбаль Ор не явилась на оглашение приговора, к ней домой отправили полицию. Предпринимательница и бывшая владелица девелоперской компании "Ор Сити НАДЛАН" провела ночь под арестом, а затем была доставлена в суд, где вела себя неадекватно.

Как сообщает "Исраэль а-Йом", Инбаль Ор была доставлена на слушание в мировой суд Тель-Авива из следственного изолятора. На вопрос судьи о том, кто ее адвокат, Инбаль Ор закричала, что ее никто не представляет, она сама себе адвокат и никому не подписывала документы о представительстве. Судья отказалась продолжать заседание без адвоката, и вызвала службу общественной защиты.

Тогда Инбаль Ор начала кричать, что "это все происки амалекитян", потребовала вывести из зала адвоката, заявила, что "не откажется от правды" и пообещала продолжить "войну с амалекитянами". Судья распорядилась вывести Инбаль Ор из зала и спросила мнение прокуратуры и защиты о том, стоит ли направить обвиняемую на психиатрическое освидетельствование.

В то время как обвинение назвало Инбаль Ор очень умным человеком изощренного коварства, добавив, что не видит никаких изменений в ее поведении, предоставленный службой общественной защиты адвокат зачитал заключение от 2018 года, свидетельствующее об ухудшении ее состояния. Судья распорядилась провести психиатрическое освидетельствование Инбаль Ор, чтобы оценить ее процессуальную дееспособность.