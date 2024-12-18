x
18 декабря 2024
|
последняя новость: 17:58
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
18 декабря 2024
|
18 декабря 2024
|
последняя новость: 17:58
18 декабря 2024
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

"Это происки амалекитян": суд отправил Инбаль Ор на психиатрическое освидетельствование

Суд
Психология
Недвижимость
время публикации: 18 декабря 2024 г., 15:55 | последнее обновление: 18 декабря 2024 г., 15:55
"Это происки амалекитян": суд отправил Инбаль Ор на психиатрическое освидетельствование
Flash90

Судья назначила психиатрическое обследование для определения дееспособности предпринимательницы Инбаль Ор: после того, как Инбаль Ор не явилась на оглашение приговора, к ней домой отправили полицию. Предпринимательница и бывшая владелица девелоперской компании "Ор Сити НАДЛАН" провела ночь под арестом, а затем была доставлена в суд, где вела себя неадекватно.

Как сообщает "Исраэль а-Йом", Инбаль Ор была доставлена на слушание в мировой суд Тель-Авива из следственного изолятора. На вопрос судьи о том, кто ее адвокат, Инбаль Ор закричала, что ее никто не представляет, она сама себе адвокат и никому не подписывала документы о представительстве. Судья отказалась продолжать заседание без адвоката, и вызвала службу общественной защиты.

Тогда Инбаль Ор начала кричать, что "это все происки амалекитян", потребовала вывести из зала адвоката, заявила, что "не откажется от правды" и пообещала продолжить "войну с амалекитянами". Судья распорядилась вывести Инбаль Ор из зала и спросила мнение прокуратуры и защиты о том, стоит ли направить обвиняемую на психиатрическое освидетельствование.

В то время как обвинение назвало Инбаль Ор очень умным человеком изощренного коварства, добавив, что не видит никаких изменений в ее поведении, предоставленный службой общественной защиты адвокат зачитал заключение от 2018 года, свидетельствующее об ухудшении ее состояния. Судья распорядилась провести психиатрическое освидетельствование Инбаль Ор, чтобы оценить ее процессуальную дееспособность.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 17 декабря 2024

Инбаль Ор опять не явилась в суд на оглашение приговора
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 12 ноября 2024

Инбаль Ор принудительно доставлена в суд. Ей грозит до 12 лет лишения свободы
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 07 ноября 2024

Инбаль Ор не явилась в суд и заявила, что больше не является гражданкой Израиля
// https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 23 июля 2017

Суд: Инбаль Ор должна заплатить 20,5 тысяч шекелей или вернуться в тюрьму